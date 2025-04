В Epic Games Store стартовала раздача монет для шутера Arcadegeddon и набор для Idle Champions of t...

В Epic Games Store стартовала раздача монет для шутера Arcadegeddon и набор для Idle Champions of the Forgotten RealmsСегодня началась раздача сразу трёх игр, стратегическая Idle Champions of the Forgotten Realms, бонусные 5000 монет в Arcadegeddon для различных покупок, и битэмап River City Girls, но её не получится забрать хотя в Steam она… источник#Epic_Games_Store #Forgotten_Realms.