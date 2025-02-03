«Не было шансов спастись»: в Приморье сняли момент нападения тигра

В Приморском крае на запись камеры видеонаблюдения попал очередной жуткий момент с тигром. В этот раз хищник набросился на собаку и убил ее, а опубликовали пугающую запись в региональных пабликах, сообщает PRIMPRESS.
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