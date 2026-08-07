Экс-директору Газманова запросили 9 лет колонии за хищение денег с концертов

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В Хорошевском суде Москвы прокурор в ходе прений попросил назначить бывшему директору народного артиста РФ Олега Газманова Дмитрию Царенко наказание в виде девяти лет лишения свободы.
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