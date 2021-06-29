Анекдот: К Сталину попадает мужик из будщего, Сталин его спрашивает как поживает Советский союз

Недавно сходили с другом на картину «Мы из будущего». Остались под впечатлением. И, на фоне этих самых впечатлений, решили пофантазировать.
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