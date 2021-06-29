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Анекдот: К Сталину попадает мужик из будщего, Сталин его спрашивает как поживает Советский союз

Анекдот: К Сталину попадает мужик из будщего, Сталин его спрашивает как поживает Советский союз

Недавно сходили с другом на картину «Мы из будущего». Остались под впечатлением. И, на фоне этих самых впечатлений, решили пофантазировать.

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Сергей
"Родина Вас не забудет....", и появится ещё один вечный огонь на могиле неизвестного разведчика. "Летят самолёты- привет разведчику, идут пионеры, привет..."
Юрий Пережогин
Хреновый посланник из будущего. Самое главное не сказал, от чего начался разваливаться Союз - про подлого хруща-кукурузного хохляндского, который нагадил достаточно, и Сталина охаял. А при Сталине не вякал, хвост свой шакалий поджал, боялся, сволочь!
Александр Донигевич
И НЕ ОН ОДИН
Rustam Kuchkarov
Родина никогда не забудет...... и никогда не простит.
Александр Донигевич
ПОТОМКИ СКАЖУТ СВОЁ ВЕСКОЕ СЛОВО, НО НИЧЕГО УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ.
Алла Дубинина
Мне кажется из желающих отправится в прошлое и откорректировать его по призыву собрался бы целый полк. И вели бы его те, кто знает что СССР это не фантастика. И многие бы даже согласились бы там погибнуть за НОВОЕ светлое будущее.
Юрий Пережогин
Желания добрые, патриотичные, но несбыточные! Ибо причинно-следственные связи истории, подобно реке, у которой невозможно войти в одну ту же воду дважды. Разбитую чашку можно заклетить, но невозможно вернуть тот момент, когда чашка была ещё цела. Путешествие в пространстве и времени возможно (но не в физическом теле), если раскрыть человеку свои два духовных чувства, без машины времени, ибо сам человек ею является.

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