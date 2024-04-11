Российский пловец Гирёв лишился нейтрального статуса

Alex Nемо

Выбрал нейтральный статус - значит все государственные пряники должны автоматом отменяться на последующие надцать лет. Нейтральный - вот и плати за аренду оборудования и помещения, форму, тренерам зарплату и всё остальное из своего кармана. Государственное финансирование должно быть использовано исключительно для РОССИЙСКИХ спортсменов, а не тех кто не видит ничего дальше собственных интересов и западных рекламных контрактов! И самое главное - нет представительства государства значит нет никаких взносов в МОК или командировок чиновникам от спорта туда где не представлено государство своим флагом и гимном!