В начале апреля спортсмен сам попросил аннулировать свой статус.фото: vk.com/ivan_girev--> Международная федерация плавания (World Aquatics) исключила Ивана Гирёва, серебряного призёра Олимпийских игр в Токио, из списка спортсменов с нейтральным статусом.
Российский пловец Гирёв лишился нейтрального статуса
Комментарии
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Alex Nемо
Выбрал нейтральный статус - значит все государственные пряники должны автоматом отменяться на последующие надцать лет. Нейтральный - вот и плати за аренду оборудования и помещения, форму, тренерам зарплату и всё остальное из своего кармана. Государственное финансирование должно быть использовано исключительно для РОССИЙСКИХ спортсменов, а не тех кто не видит ничего дальше собственных интересов и западных рекламных контрактов! И самое главное - нет представительства государства значит нет никаких взносов в МОК или командировок чиновникам от спорта туда где не представлено государство своим флагом и гимном!
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3 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Эта Ефимова, проститутка старая, уже ничего не может, а на какие-то ОИ собралась! В прошлом году даже на ЧР победить не смогла! И отобраться на ОИ по-нормальному, видимо, тоже не может. Вот и пытается туда попасть на волне антироссийской деятельности МОК. Сука, как они, такие проститутки, появляются у нас?!
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2 час.
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