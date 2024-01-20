РСЗО «Торнадо-С» поразила пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчет РСЗО «Торнадо-С» первой гвардейской танковой армии группировки «Запад» Вооруженных сил РФ нанесли удар по пункту временного размещения механизированной бригады противника на Купянском направлении СВО.
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