Подполковника Симоненко обвиняют в избиении осуждённых в Подмосковье

На работника ИЦ-1 пожаловался мужчина, который недавно вышел на свободу.Начальника одного из подразделений Исправительного центра №1 (ИЦ-1) в городском округе Одинцово Андрея Симоненко обвинили в издевательствах над осуждёнными.
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