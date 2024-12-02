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Подполковника Симоненко обвиняют в избиении осуждённых в Подмосковье

Подполковника Симоненко обвиняют в избиении осуждённых в Подмосковье

На работника ИЦ-1 пожаловался мужчина, который недавно вышел на свободу.Начальника одного из подразделений Исправительного центра №1 (ИЦ-1) в городском округе Одинцово Андрея Симоненко обвинили в издевательствах над осуждёнными.

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