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Появился список артистов, выступивших в защиту Филиппа Киркорова

Появился список артистов, выступивших в защиту Филиппа Киркорова

Большинство звезд предпочитают ничего не говорить о попавшем в опалу артисте, однако нашлись и те, кто поспешил оправдать поведение певца на "голой вечеринке".

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Комментарии
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Александр Котов
Ну а как же, все пидоры и бляди
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21 час.
Надежда Белугина
Не удивительно - это своя тусовка, неприкасаемый монолит уже несколько лет. &quot;Чужаков&quot; не подпускали. Явное отторжение - ШАМАН, хорошо бить кучкой. Теперь побаиваются, что их ждёт та же участь, что и Киркорова.  и поэтому надо держаться вместе. Сколько петиций, думаю, было этой группой подписано. Народ против, а они - за. Что мешало Филиппу остаться уважаемым человеком? Жадность и поддержка именитых друзей. Пишут, что друзья советуют дождаться весны. Перевыборов, что ли?
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19 час.

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