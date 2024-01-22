Появился список артистов, выступивших в защиту Филиппа Киркорова

Надежда Белугина

Не удивительно - это своя тусовка, неприкасаемый монолит уже несколько лет. "Чужаков" не подпускали. Явное отторжение - ШАМАН, хорошо бить кучкой. Теперь побаиваются, что их ждёт та же участь, что и Киркорова. и поэтому надо держаться вместе. Сколько петиций, думаю, было этой группой подписано. Народ против, а они - за. Что мешало Филиппу остаться уважаемым человеком? Жадность и поддержка именитых друзей. Пишут, что друзья советуют дождаться весны. Перевыборов, что ли?