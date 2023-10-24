ВС РФ поразили три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море

Минобороны России сообщает, что 24 октября около 4 часов утра в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) УкраиныПо району обнаружения катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.
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