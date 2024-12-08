Тем временем местное население в Латакии и Тартусе (где расположены наши военные базы) уже дружно сносит памятники Хафезу Асаду (отцу сбежавшего Башара).
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Тем временем местное население в Латакии и Тартусе (где расположены наши военные базы) уже дружно сносит памятники Хафезу Асаду (отцу сбежавшего Башара).
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