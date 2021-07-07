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Эксперт оценил срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Эксперт оценил срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется в сентябре-октябре. Об этом рассказал в среду, 7 июля, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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