20+ человек, чьи кулинарные эксперименты оставили у всех яркое послевкусие

Иногда желание попробовать что-то новое на кухне превращается в настоящее приключение. Конечно, мы все подходим к этому начинанию по-разному: кто-то берется за сложные рецепты, кто-то импровизирует из того, что есть под рукой.
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