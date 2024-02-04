Как человек из глубинки стал "константой" российского парламентаризма

Сегодня свой 60-летний юбилей празднует председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Редакция The Moscow Post поздравляет Вячеслава Викторовича, и хочет напомнить читателям, почему он является одним из ключевых политиков и государственных деятелей современной России.
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