БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ🏆💪🔥 Ранним утром для участия в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) команда Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа отправилась в город Волгоград.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ🏆💪🔥 Ранним утром для участия в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) команда Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа отправилась в город Волгоград.