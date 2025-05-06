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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Маша Распутина рассказала об опасностях, подстерегавших артистов в лихие 90-е

Певица Маша Распутина рассказала об опасностях, подстерегавших артистов в лихие 90-е

Как заявила популярная певица Маша Распутина в своем интервью Общественной службе новостей, в далекие уже 90-е годы многие представители шоу бизнеса зачастую попадали в неприятные ситуации и даже вызывали пристальное внимание криминалитета.

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