Выглядит устрашающе: астрономы уточнили, когда до Земли дойдет волна супервспышек на Солнце

Напомним, 2 и 3 октября на Солнце произошли два мощнейших взрыва, им присвоили уровни X7.1 и X9.1. Последнюю вспышку астрономы назвали самой крупной в текущем солнечном цикле, а за последние 30 лет — это примерный период действия современной системы классификации — она находится на 15-м месте.