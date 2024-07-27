Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Лара Овсянникова
    Не верю, что он чист. Не поверили Пригожину, а зря! Все это ворье расстрелять по законам военного времени, имущество ...Еще один генерал ...
  • Karmadon
    Что, дедушка был "попкарем" в ГУЛаге? Или рангом повыше - выбивал "признания" в подвалах НКВД?Если начать разби...
  • Лара Овсянникова
    Люди по крохам собирают деньги, кто сколько может, а эти твари миллиардами воруют! Кого Шойгу собрал вокруг себя? Не веЕще один генерал ...

Если начать разбираться: за что были репрессированы некоторые оправданные Хрущёвым генералы, то выясняются некоторые нелицеприятные подобности

Если начать разбираться: за что были репрессированы некоторые оправданные Хрущёвым генералы, то выясняются некоторые нелицеприятные подобности

Например, генерал НКВД Алексей Сиднев, зам. начальника УКР СМЕРШ Группы советских оккупационных войск в Германии; начальник оперсектора НКВД-МГБ в Берлине.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
И пока будешь  разбираться = потеряешь страну = сдохнут все - весь народ !                                                                                               Это в идеальном  обществе  , в изолированном государстве  без внешнего влияния  можно играться   по таким понятиям !   А когда   страна стоит на краю пропасти - такие  детские глупые игрища - &quot;Разбираться с каждым конкретным случаем.&quot;  ведут к гибели и страны и народа !          Исторический либерализм   гибель для народа !
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Громкие аресты последних месяцев в федеральных СМИ никак не комментируются. Расчет на то, что через некоторое время ажиотаж схлынет, электорат успокоится, начнет забывать и эти воры плавненько перейдут из разряда подозреваемых в разряд советников разного уровня
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4 час.
Karmadon
Что, дедушка был &quot;попкарем&quot; в ГУЛаге? Или рангом повыше - выбивал &quot;признания&quot; в подвалах НКВД?
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36 мин.

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