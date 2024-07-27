Если начать разбираться: за что были репрессированы некоторые оправданные Хрущёвым генералы, то выясняются некоторые нелицеприятные подобности

МГ

Малик Гумеров

И пока будешь разбираться = потеряешь страну = сдохнут все - весь народ ! Это в идеальном обществе , в изолированном государстве без внешнего влияния можно играться по таким понятиям ! А когда страна стоит на краю пропасти - такие детские глупые игрища - "Разбираться с каждым конкретным случаем." ведут к гибели и страны и народа ! Исторический либерализм гибель для народа !