Например, генерал НКВД Алексей Сиднев, зам. начальника УКР СМЕРШ Группы советских оккупационных войск в Германии; начальник оперсектора НКВД-МГБ в Берлине.
Если начать разбираться: за что были репрессированы некоторые оправданные Хрущёвым генералы, то выясняются некоторые нелицеприятные подобности
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
И пока будешь разбираться = потеряешь страну = сдохнут все - весь народ ! Это в идеальном обществе , в изолированном государстве без внешнего влияния можно играться по таким понятиям ! А когда страна стоит на краю пропасти - такие детские глупые игрища - "Разбираться с каждым конкретным случаем." ведут к гибели и страны и народа ! Исторический либерализм гибель для народа !
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Громкие аресты последних месяцев в федеральных СМИ никак не комментируются. Расчет на то, что через некоторое время ажиотаж схлынет, электорат успокоится, начнет забывать и эти воры плавненько перейдут из разряда подозреваемых в разряд советников разного уровня
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4 час.
Karmadon
Что, дедушка был "попкарем" в ГУЛаге? Или рангом повыше - выбивал "признания" в подвалах НКВД?
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36 мин.
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