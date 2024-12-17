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Бюджет в пролёте: в деле зятя Назарова - новые схематозы

Бюджет в пролёте: в деле зятя Назарова - новые схематозы

УтроNews продолжает раскрывать ловкие ходы бенефициаров ГК «Гранель».Напомним, в прошлом материале УтроNews рассказал, как из бывшего подрядчика ЖК «Высокие Жаворонки» - ООО «Трансфорт» были по дешевке выведены земельные участки.

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