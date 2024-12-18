Новогоднюю ель для украшения дома жители Ивановской области смогут приобрести в лесничествах

<p> Приближаются новогодние праздники, и в <a href="https://les.ivanovoobl.ru/komitet/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/kontakty-/">лесничествах</a> Ивановской области можно будет выбрать ель или дерево других хвойных пород для украшения дома.
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