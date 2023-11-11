Сочная и вкусная скумбрия с картофелем в духовке!Быстрый ужин для всей семьи

ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СКУМБРИИ! ОНА ОСТАЕТСЯ СОЧНОЙ И ОЧЕНЬ НЕЖНОЙ, А НА ГАРНИР ВКУСНЫЙ НЕЖНЫЙ КАРТОФЕЛЬ! ВСЕМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! ИНГРЕДИЕНТЫ -2 скумбрии примерно 800 гр -30-40 мл соевого соуса -1 лимон -2-3 стол.