Участник столичных ярмарок помогает бойцам СВО и жителям Белгородской области

Новый участник межрегиональной ярмарки в Центральном административном округе — белгородский предприниматель Владислав — не только предлагает москвичам авторские десерты, но и активно поддерживает благотворительные инициативы, направленные на помощь мирным жителям и бойцам специальной военной операции (СВО).
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