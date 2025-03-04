Участник столичных ярмарок помогает бойцам СВО и жителям Белгородской области

Новый участник межрегиональной ярмарки в Центральном административном округе — белгородский предприниматель Владислав — не только предлагает москвичам авторские десерты, но и активно поддерживает благотворительные инициативы, направленные на помощь мирным жителям и бойцам специальной военной операции (СВО).