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В парке "Дримвуд" на курорте Сбера "Манжерок" открылись пять новых аттракционов

В парке "Дримвуд" на курорте Сбера "Манжерок" открылись пять новых аттракционов

Уже с 11 сентября для гостей станет доступен ещё один аттракцион — "Лесной вихрь", а также новая гастрономическая точка курорта — "Чай да вафли".

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