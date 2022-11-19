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39-летний хавбек «Балтики» Кашчелан получил российское гражданство

Хавбек «Балтики» Младен Кашчелан получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовал на своей странице сенатор Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

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