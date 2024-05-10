Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    КОНКРЕТНО, КАКОЙ отдел в ЦУМе?ДаёшРивалюцию! Ти...
  • tsan tsan
    Он не может понять простейшей вещи, что россиянам наплевать на имидж, которого Таджикистана давно нет. Если и был ког...Президент Таджики...
  • Аудрюс
    Вооружить всех жителей РФ с целью самозащиты! Нагнетать обстановку недопустимо, но и спускать "на тормозах" к лучшему...ДаёшРивалюцию! Ти...

Как идиоты увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии...

Как идиоты увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии...

. или дурень думкой богатеет. Данная пословица относится в том числе и к порномилитариям. В прежде всего технической процедуре утверждения нового состава Правительства после вступления в должность Президента увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Овсянников
Если с 2012 года просто играли в танчики,армия сильнее не стала и только за два последних года опомнились. Что теперь надо сделать чтобы в учебных заведениях МО РФ порядок навели?
Ответить
2 час.
РУ
Раиса Утропова
Это молодёжь не помнит, а мы-то знаем, что он наследник Ельцина.
Ответить
2 час.
Владимир Ахтырченко
А также награждённый Западом ( а уж Запад просто за так не расстарается)  Мальтийским орденом в 2012 году...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх