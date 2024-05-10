. или дурень думкой богатеет. Данная пословица относится в том числе и к порномилитариям. В прежде всего технической процедуре утверждения нового состава Правительства после вступления в должность Президента увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии.
Как идиоты увидели перспективу осуществления своей ключевой мрии...
Комментарии
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Павел Овсянников
Если с 2012 года просто играли в танчики,армия сильнее не стала и только за два последних года опомнились. Что теперь надо сделать чтобы в учебных заведениях МО РФ порядок навели?
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2 час.
РУ
Раиса Утропова
Это молодёжь не помнит, а мы-то знаем, что он наследник Ельцина.
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2 час.
Владимир Ахтырченко
А также награждённый Западом ( а уж Запад просто за так не расстарается) Мальтийским орденом в 2012 году...
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1 час.
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