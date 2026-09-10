Юрист Яна Мататова рассказала о применении ИИ в судебной практике

Юрист Яна Мататова сообщила, что ИИ пока не может разрешать судебные споры, но может облегчить рутинную работу судов.
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