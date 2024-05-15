В аэропорту Актау задержали пассажирку с почти 1,5 кг золота и серебра

Сотрудники таможенного поста «Ауежай–Актау» департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований в ходе проведения таможенного контроля в зале прилета международных рейсов в международном аэропорту Актау у гражданки Н.
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