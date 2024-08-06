Расчет БПЛА группировки «Юг» ночью сбил груженный бомбами дрон ВСУ «Баба Яга»

Вражеский беспилотник был полностью загружен боекомплектом Расчет операторов беспилотников первой славянской бригады группировки войск «Юг» российской армии в ночном бою под Торецком сбил груженный бомбами тяжелый украинский дрон «Баба Яга».
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