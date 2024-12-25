Эксперты рассказали, кто на самом деле давит собак по всему Приморью

Собак в Приморье задавил леопард, сообщает PRIMPRESS. Об этом заявили в центре «Амурский тигр». В последнее время в социальных сетях появлялись сообщения о том, что в разных районах края тигры давят собак.
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