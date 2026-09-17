❕Заявки на субсидии для крымского турбизнеса будут принимать до 25 сентября Представители туриндустрии могут подать заявки на получение федеральной поддержки с 18 по 25 сентября, сообщили в Минкурортов РК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым