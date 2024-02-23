День защитника Отечества

23 февраля пройдут акции в поддержку Вооруженных Сил. В этот день по всей стране пройдут патриотические мероприятия с возложением венков к памятникам героев Великой Отечественной войны, концерты, выставки, марафоны, салюты.
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