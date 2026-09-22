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Владимирские новости

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ФАС не согласовала предложение «Русала» о снижении цены алюминия

ФАС не согласовала предложение «Русала» о снижении цены алюминия

Действующая формула цены на алюминий включает европейскую премию, хотя доля европейского экспорта «Русала» снизилась до 12%, а Азия приносит 58% выручки.

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