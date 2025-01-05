Времянка загорелась в Алматинской области минувшим утром

Пожар времянки произошел в селе Жибек жолы Карасайского района по улице Байтерек, в 5 утра. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, в дежурную часть поступило сообщение о загорании времянки утром пятого января.
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