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NewsOne

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Информационный туман: когда собственные проблемы проще спрятать за «белорусской угрозой”

Информационный туман: когда собственные проблемы проще спрятать за «белорусской угрозой”

Украинская повестка снова делает кульбит: как только разговор заходит о коррупции, скандалах, провалах в управлении или бесконечных внутриполитических разборках — мгновенно появляется спасительный сюжет о «белорусском нападении».

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