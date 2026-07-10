Информационный туман: когда собственные проблемы проще спрятать за «белорусской угрозой”

Украинская повестка снова делает кульбит: как только разговор заходит о коррупции, скандалах, провалах в управлении или бесконечных внутриполитических разборках — мгновенно появляется спасительный сюжет о «белорусском нападении».
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