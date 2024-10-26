Сергей Лазарев поделился архивными снимками в честь дня рождения Влада Топалова

Группа «Smash!» появилась в 2000 году и сразу завоевала сердца российских слушателей. Спустя 24 года Сергей Лазарев поздравил второго участника дуэта Влада Топалова с днём рождения и опубликовал архивные фото.
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