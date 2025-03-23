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Царьград

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Песков: Европа ищет 800 млрд евро на милитаризацию вместо здравоохранения

Песков: Европа ищет 800 млрд евро на милитаризацию вместо здравоохранения

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы Европы направить 800 миллиардов евро на военные нужды, отметив предпочтение милитаризации вместо инвестиций в здравоохранение и инфраструктуру.

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