Ученые в США объяснили тайну появления головной боли в грозу

ВА

Владимир Акулов

Каждый в детстве заходил в сапожках в глубокую лужу... Сразу чувствуешь , как сильно вода сдавливает со всех сторон халявы сапог... Это *гидродинамика*... Похожие процессы происходят и при резком увеличении атмосферного давления ... Ведь мы живем на *дне* воздушного океана... Над нами 100 км вертикального воздушного столба! Когда атмосферное давление резко повысилось ... Было 730 мм рт столба ... А стало 770 мм... То все сосуды и вены в нашем теле резко сжимаются... Сдавливаются атмосферой извне... Давление в суженых сосудах резко повышается ... И если стенки сосудов слабые, - они могут порваться ... Инфаркт , инсульт... ** Если тебе больше 50 лет...Если атмосферное давление повысилось... Если твое кровяное давление повысилось ... И ты понервничал на работе ... И выпил кофе , которое еще больше сужает сосуды... Тогда тоже может быть инсульт или инфаркт... ** Молодежи до 40 лет вся эта *метеопатия* - *по барабану*! **** Еще очень важно знать , что при резком ПОНИЖЕНИИ атмосферного давления КИСЛОРОД в нашей крови *испаряется* из крови ... Как выходит газ СО2 из открытой бутылки шампанского... То есть для мозга и каждой клетки в организме не хватает КИСЛОРОДА... Вот почему при низком атмосферном давлении , когда дождь и слякоть , у тех , у кого сосуды засорены холестерином наблюдается вялость , сонливость , апатия... А если гроза и сильные магнитные бури - это очень сильно влияет на биотоки организма...Ведь в нашей крови много железа... Наша кровь - электролит... Атмосферное электричество сбивает настройку электрических ритмов сердца и мозга... *** Люди лучше себя чувствуют при СТАБИЛЬНОМ высоком атмосферном давлении, при ясной солнечной погоде... Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2018 Свидетельство о публикации 218052200156