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Царьград

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Последнее слово Межнациональной Масленицы: Дом дружбы народов послал челябинца

Последнее слово Межнациональной Масленицы: Дом дружбы народов послал челябинца

А другого активиста внёс в чёрный список. Чем государственную организацию так разозлили русские горожане, читайте в материале Царьграда.

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Комментарии
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Русский Империалист
Кому-то  в Челябинске очень хочется развала Великой России ! Выяснить и на пожизненное. Отвратительно, что исключительная мера всё ещё под мораторием   ! 😡🇷🇺
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1 д.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что же губернатор и его администрация? Они тоже, как всегда, &quot;над схваткой&quot;? Или Текслер (в переводе с идиша - столяр) - настоящий интернационалист, и он - за дружбу всех народов? Может, оттого в области  тысячи и тысячи мигрантов из средней Азии... Потому убийства русских мальчишек мигрантами в Челябинске не сходят с федеральных новостных лент.
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1 д.

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