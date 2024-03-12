Последнее слово Межнациональной Масленицы: Дом дружбы народов послал челябинца

Кому-то в Челябинске очень хочется развала Великой России ! Выяснить и на пожизненное. Отвратительно, что исключительная мера всё ещё под мораторием ! 😡🇷🇺

ВУ

Владимир Уфимцев

А что же губернатор и его администрация? Они тоже, как всегда, "над схваткой"? Или Текслер (в переводе с идиша - столяр) - настоящий интернационалист, и он - за дружбу всех народов? Может, оттого в области тысячи и тысячи мигрантов из средней Азии... Потому убийства русских мальчишек мигрантами в Челябинске не сходят с федеральных новостных лент.