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Бен Симмонс довольно ухмыльнулся после красивого прохода Кайри Ирвинга

Бен Симмонс довольно ухмыльнулся после красивого прохода Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг во время матча с «Хорнетс» (122:118) совершил красивый проход. Ирвинг обманул оппонента, сделав вид, что отдает передачу, а затем исполнил «фингеролл».

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