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Снялась в клипе Александра Реввы и решила получить российское гражданство: 6 неизвестных фактов об Орнелле Мути

Снялась в клипе Александра Реввы и решила получить российское гражданство: 6 неизвестных фактов об Орнелле Мути

Орнеллу Мути связывают давние отношения с нашей страной Кадр из фильма «Безумно влюбленный»Именитая итальянская актриса Орнелла Мути, известная благодаря культовым комедиям «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», планирует получить российское гражданство.

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Комментарии
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Валерий Василенко
Ну нафига России эти престарелые актеры, боксеры ит.д.?
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1 м.