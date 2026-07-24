Снялась в клипе Александра Реввы и решила получить российское гражданство: 6 неизвестных фактов об Орнелле Мути

Орнеллу Мути связывают давние отношения с нашей страной Кадр из фильма «Безумно влюбленный»Именитая итальянская актриса Орнелла Мути, известная благодаря культовым комедиям «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», планирует получить российское гражданство.
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