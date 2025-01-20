Школьницу преследовали до дома иностранцы в Тобольске

ТОБОЛЬСК, 20 января, ФедералПресс. Социальные сети всполошила история из городского паблика. Школьница возвращалась после школы домой и вслед за ней в подъезд прошли двое иностранцев, которым она придержала двери.
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