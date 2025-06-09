Хохочрань до окончания сво не пускать в Ррссию да и ишаков их сразии то же не мещает проверить

Гулька

Да, вообще до конца СВО нужно все границы закрыть наглухо! Въезд для иносранцев, кроме туристов-граждан приличных стран, только по приглашениям организаций-работодателей или государственных органов. Всем остальным ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! Железный занавес был не так уж и плох, как показывает время. Всякая срань по улицам не моталась.