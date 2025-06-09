Царьград Фото: Belkin Alexey/Globallookpress Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию.
Любимый трюк украинцев больше не работает: Появилась дополнительная причина отказа во въезде в Россию
Комментарии
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Игорь Васиков
×○×ляцкая тема с новым телефоном и аккаунтом не канает. Там свинные рыла засвечены на факельных и кастрюльных шествиях.
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохочрань до окончания сво не пускать в Ррссию да и ишаков их сразии то же не мещает проверить
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4 час.
Гулька
Да, вообще до конца СВО нужно все границы закрыть наглухо! Въезд для иносранцев, кроме туристов-граждан приличных стран, только по приглашениям организаций-работодателей или государственных органов. Всем остальным ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО! Железный занавес был не так уж и плох, как показывает время. Всякая срань по улицам не моталась.
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2 час.
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