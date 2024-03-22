Раскинули в Сети

В Корее пожилой мужчина потерял более $120 тыс. в результате инвестиционного мошенничества. Вложить свои средства он решил после просмотра видео на YouTube-канале, где известные местные актеры рассказывали о преимуществах инвестиционной схемы.
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