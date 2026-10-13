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«Яндекс Реклама» перенесла конференцию 15 октября

«Яндекс Реклама» перенесла конференцию 15 октября

Команда «Яндекс Рекламы» сообщила о переносе конференции, которая должна была состояться 15 октября на «ВТБ Арене» и в онлайн-формате.

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