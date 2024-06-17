Накануне большого драпа: Битва за Красногоровку переходит в финальную фазу

Радомир Маркуш 16 июня 2024 г., 13:18 Продвижение россиян в городе идет с максимально возможной скоростью — даже в условиях тотального минирования и безлимита на FPV-дроны у врага Украинские независимые эксперты сообщают о резком ухудшении положения ВСУ в Красногоровке и видят те же признаки кризиса обороны, что наблюдались в Авдеевке накануне оставления города.