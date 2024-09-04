Алиханов: сертификацию ПД-8 в составе SJ-100 должны завершить до конца 2025 года

Руководитель министерства промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов заявил, что отечественные двигатели ПД-8 будут поставлены для испытаний на импортозамещенном самолете SJ-100 в начале 2025 года.
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