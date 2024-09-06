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Мария Захарова раскритиковала преследования русских политологов в США

Мария Захарова раскритиковала преследования русских политологов в США

Спикер МИД России осудила обвинения против политолога Саймса.В минувший четверг правительство США предъявило обвинения гражданину США с русским паспортом, политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях.

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