Мария Захарова раскритиковала преследования русских политологов в США

Спикер МИД России осудила обвинения против политолога Саймса.В минувший четверг правительство США предъявило обвинения гражданину США с русским паспортом, политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях.
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