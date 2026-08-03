Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 115 подписчиков

Губернатор Подмосковья открыл предпоследний участок дублёра МКАДа

Губернатор Подмосковья открыл предпоследний участок дублёра МКАДа

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт рабочему движению по шестому участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) протяжённостью 9,3 километра от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии