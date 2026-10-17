Современный российский кинематограф, обращаясь к теме Великой Отечественной войны, настойчиво тиражирует карикатурный образ сотрудника госбезопасности.
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Посмотрите на совсем свежую историю, прошло только 80 лет а отечественные либерасты и "историки" на так называемом "Западе" и украине уже утверждают что атомные бомбардировки на Хиросиму и Нагасаки оказывается проводил СССР. Вьетнам вероломно напал на США в августе 1964 года. СССР в 1941 году напал на спасителя Европы на гитлеровскую Германию и украинцы вместе с Гитлером воевали против фашистов. Чёрное море выкопали украинцы, а ещё они насыпали Кавказские горы. Казахи оказывается создали Россию потом построили Москву и в 1941 году разбили гитлеровские войска и освободили Россию. А сейчас Иран вероломно напал на США, Израиль, Францию, Британию и на ещё 10 европейских стран. И.т.д.
Ну, в принципе, отношение к пенсионерам, к тем, кто еще помнит и ценит наше историческое прошлое. Это одного поля ягода, и это разрущает идеологические ценности государства. Только за счет рождаемости, страну не сделать процветающей. Без прошлго нет будущего.