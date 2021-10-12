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Ухажер Огневич нашел, что сказать после неожиданного вылета из "Холостячки": "Это не конец"

Ухажер Огневич нашел, что сказать после неожиданного вылета из "Холостячки": "Это не конец"

Героиня "Холостячки 2" певица Злата Огневич в последнем выпуске шоу отправила домой сразу двух ухажеров, одного из них сразу со свидания.

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