Отец российского хоккеиста Евгения Кузнецова скончался на 61-м году жизни, 18 октября 2026 года. Об этом сообщила мать спортсмена Лариса Кузнецова в социальных сетях, опубликовав фотографию супруга с датами жизни — 23.